Roma | controlli in zona nord della citta’ arrestata 31enne per spaccio cocaina crack ed eroina

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato controlli nei quartieri di Tomba di Nerone, Ottavia, Due Ponti e Grottarossa. Durante le verifiche, hanno arrestato una donna di 31 anni accusata di spaccio di cocaina, crack ed eroina. L’intervento si è concentrato sulla zona nord della città, con operazioni mirate a contrastare l’attività illecita.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno recentemente realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Tomba di Nerone, Ottavia, Due Ponti e Grottarossa. Questo intervento è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto della devianza giovanile, seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Risultati delle Operazioni di Controllo. L’attività, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie, ha portato all’arresto di due persone. In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno arrestato una 31enne, originaria di Manduria, sorpresa con un vasto assortimento di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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