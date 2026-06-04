Roma AntiGallery inaugura la mostra ‘L’Eterna estate’

Notizia in breve

A Roma, è stata inaugurata la mostra ‘L’Eterna estate: ontologia del segno e l’immortalità della forma’ presso AntiGallery, nell’ambito di FotograficaMonti, una rassegna che quest’anno raggiunge il suo 28esimo evento. La mostra è curata da Barbara Martusciello e presenta opere fotografiche.