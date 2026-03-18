Roma l' arte del tatuaggio in una mostra fotografica all’Antigallery

A Roma, all’Antigallery nel rione Monti, è stata inaugurata la mostra fotografica intitolata ‘Tattoo art show’. L’esposizione presenta immagini che documentano l’arte del tatuaggio attraverso scatti di artisti e lavori realizzati. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire diversi stili e tecniche di questa forma espressiva.

Si chiama ‘Tattoo art show‘ la mostra inaugurata all’Antigallery, nel cuore del rione Monti. L’esposizione, che segna il 26esimo appuntamento della rassegna ‘FotograficaMonti’, curata dal 2019 da Barbara Martusciello, indaga la produzione legata alla cultura visiva e alla pratica del tatuaggio attraverso i lavori e la storia dello Yama Tattoo studio di Roma, storica attività nel Rione Monti, aperta dall’artista e tatuatore Welt nel 2008. La collettiva, curata da Martusciello con lo stesso Yama Tattoo studio, espone opere originali del fondatore Welt e dei suoi collaboratori Silvia Akuma, Valerio Scissor e Kimbo e una serie fotografica di Serena D’Attilo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, l'arte del tatuaggio in una mostra fotografica all’Antigallery Articoli correlati Leggi anche: Finestre sull’Arte incorona la mostra fotografica su Letizia Battaglia: è tra le migliori del 2025 Sanità. Roma, al San Camillo mostra fotografica su umanità dietro le cureMedici, infermieri, operatori sanitari e personale di supporto diventano i protagonisti di una narrazione che va oltre la mera funzione, restituendo... Tutto quello che riguarda Roma l'arte del tatuaggio in una mostra... Temi più discussi: Carbon Carpet 2026: a Roma il festival su arte, moda e sostenibilità; Roma, l'arte ricorda Franco Basaglia con un murales di Diavù; L’arte come convocazione di Marinella Senatore; Asl Roma 2: l’arte ricorda Basaglia. Marcello Provenzale da Cento. Un genio del mosaico barocco nella Roma dei BorgheseAlla Galleria Borghese, mostra dossier su Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco che trasformò un'arte antica in linguaggio nuovo. itinerarinellarte.it Ritorno alla Galleria Borghese. Giovan Francesco Penni e la bottega di Raffaello / Marcello Provenzale da Cento. Un genio del mosaico barocco nella Roma dei BorgheseDal 17 marzo 2026, la Galleria Borghese riavvia la programmazione delle mostre dossier, progetti di ricerca dedicati a un numero selezionato di opere della collezione, pensati per approfondire snodi c ... arte.it Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anni - facebook.com facebook Roma, le incredibili 24 ore di El Eynaoui: dalla pistola alla gola a campione d'Africa x.com