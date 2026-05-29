vernet incontra piranesi roma eterna in mostra gli scatti della memoria

La storica galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art presenta Vernet incontra Piranesi, progetto fotografico firmato dall’artista newyorkese Marshall Vernet, inaugurato il 14 maggio in via Margutta 54 a Roma. La mostra, che andrà avanti fino al 5 giugno, nasce come un intenso dialogo tra passato e presente, mettendo in relazione la fotografia contemporanea con l’universo visionario di Giovanni Battista Piranesi e con la sua celebre serie ’Le Vedute’ di Roma, capace nei secoli di costruire e diffondere l’immaginario monumentale della Città Eterna (nella foto in basso, piazza di Spagna). Attraverso una raffinata ricerca in bianco e nero, Vernet reinterpreta l’eredità piranesiana con uno sguardo rigoroso e contemporaneo, restituendo tutta la monumentalità e il respiro senza tempo dell’architettura romana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Vernet incontra PiranesiProgetto fotografico di Marshall Vernet in dialogo con le Vedute di Roma di Piranesi, da Antonacci Lapiccirella Fine Art, Via Margutta. itinerarinellarte.it