Roma scatta l' operazione semafori sicuri | 38 nuovi dispositivi entro l' estate L' ELENCO
A Roma partirà un nuovo progetto per migliorare la sicurezza stradale con l’installazione di 38 semafori intelligenti, chiamati “photored”. La gara per l’assegnazione dei dispositivi è stata bandita a giugno 2025 e, secondo i piani, entro l’estate saranno attivi e funzionanti. Questi dispositivi rileveranno le infrazioni di passaggio col rosso e applicheranno le relative multe.
Dopo la gara bandita a giugno 2025, verranno accessi entro l’estate i 38 “photored” che multeranno chi passa col rosso al semaforo. I nuovi dispositivi si aggiungeranno agli 11 già attivi tra via Cristoforo Colombo, viale Marconi, via Tuscolana, via Prenestina, viale Palmiro Togliatti, via.🔗 Leggi su Romatoday.it
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