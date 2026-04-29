Roma scatta l' operazione semafori sicuri | 38 nuovi dispositivi entro l' estate L' ELENCO

A Roma partirà un nuovo progetto per migliorare la sicurezza stradale con l’installazione di 38 semafori intelligenti, chiamati “photored”. La gara per l’assegnazione dei dispositivi è stata bandita a giugno 2025 e, secondo i piani, entro l’estate saranno attivi e funzionanti. Questi dispositivi rileveranno le infrazioni di passaggio col rosso e applicheranno le relative multe.