Roma 2026 | un’estate di musica tra stadi e grandi live all’aperto

Durante l’estate del 2026, si terranno numerosi concerti all’aperto nella capitale. Al Circo Massimo si svolgeranno eventi musicali di chiusura con diversi artisti, mentre all’interno dell’Auditorium, nella Cavea, si terranno concerti con artisti internazionali. Le date e i nomi degli artisti sono stati annunciati, e le manifestazioni sono in programma per tutta la stagione estiva.

Chi sono gli artisti che chiuderanno la stagione al Circo Massimo?. Quali artisti internazionali animeranno la Cavea dell'Auditorium quest'estate?. Come cambierà la viabilità tra Foro Italico e Capannelle?. Dove trovare concerti meno caotici rispetto ai grandi stadi?.? In Breve Circo Massimo ospita Cesare Cremonini il 6-7 giugno e Jovanotti il 12-13 settembre.. Stadio Olimpico vede Achille Lauro, Ligabue, Geolier, Max Pezzali e Tiziano Ferro a giugno.. Rock in Roma alle Capannelle dal 9 giugno al 18 luglio con vari artisti.. Auditorium Parco della Musica ospita Roma Summer Fest dal 12 giugno al 15 settembre.. Roma si prepara a un’estate di grandi show: da Cremonini a Tiziano Ferro tra stadi e parchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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