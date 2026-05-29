Dopo l'esibizione di Bob Sinclar al Castello di Udine, non sono stati ancora annunciati altri artisti che si esibiranno sul palco. Sullo Stadio Friuli sono previsti vari eventi musicali durante l’estate, anche se i nomi degli artisti che parteciperanno non sono stati comunicati. La programmazione completa delle performance sarà resa nota nelle prossime settimane.

?? Punti chiave Chi altro salirà sul palco del Castello dopo Bob Sinclar? Quali grandi nomi animeranno lo Stadio Friuli questa estate? Come farà Udine a gestire l'afflusso di turisti per i concerti? Perché la città punta a unire musica dance e tradizioni locali??? In Breve Eros Ramazzotti il 6 giugno e Vasco Rossi il 28-29 giugno allo Stadio Friuli. Zucchero il 4 luglio allo stadio insieme a Johnny Marr e Madame al Castello. Programmazione Castello include OKGiorgio il 19 giugno, Tony Pitony . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, Bob Sinclar apre l’estate: grandi live tra musica e storia

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