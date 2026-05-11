Da Olivia Dean a Bad Bunny da Bruno Mars ai Gorillaz | una stagione di live imperdibili tra pop soul funk e grandi ritorni negli stadi italiani

Questa stagione musicale porta in Italia artisti di diversi generi, dal pop al soul, dal funk ai grandi nomi internazionali. Tra le date in programma ci sono concerti di artisti come Olivia Dean, Bad Bunny, Bruno Mars e i Gorillaz, molti dei quali si esibiranno negli stadi del paese. Con l’arrivo del bel tempo e delle ferie, si moltiplicano le occasioni di assistere a spettacoli dal vivo, aumentando la domanda di biglietti e di eventi musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L a musica non si ascolta solo d’estate, ma con il bel tempo e un pò più tempo libero cresce la voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria di andare a più concerti possibili. Perchè la musica dal vivo è bella, anche se è facile dimenticarsene. E allora ecco gli artisti internazionali da non perdere sui palchi italiani quest’estate. Festival di musica, green. I più belli d’Europa. guarda le foto Olivia Dean: il soul elegante della nuova Londra. Tra gli artisti più amati della nuova scena britannica, Olivia Dean arriva finalmente in Italia. La sua musica, romantica e mai banale l’ha portata a vincere un Grammy come miglior artista emergente dell’anno.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Olivia Dean a Bad Bunny, da Bruno Mars ai Gorillaz: una stagione di live imperdibili tra pop, soul, funk e grandi ritorni negli stadi italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da Amadeus a Bad Bunny, le interviste “impossibili” immaginate da un gruppo di ragazziAnnalisa, Fabrizio Romano, Sadie Sink, Zalone e persino Edith Piaf: il Festival Libro Aperto ho chiesto a un gruppo di adolescenti di immaginarsi... Bad Bunny compie 32 anni: da commesso in un supermercato di Porto Rico a superstar globale da miliardi di streamIl 7 marzo Spotify ha ospitato a Tokyo il Billions Club Live con Bad Bunny, un concerto one-night-only che ha celebrato i suoi brani entrati nel... Argomenti più discussi: NOAH KAHAN alla #1 negli album e vinili in UK. SAM FENDER & OLIVIA DEAN tornano alla #1 tra i singoli; Il Diavolo veste Prada 2, alla scoperta della colonna sonora con Runway; Tommaso Incamicia: Il futuro dell’hairstyle? Formazione, artigianalità e tecnologia; Il Diavolo veste Prada 2: la colonna sonora con tre inediti di Lady Gaga. Qualcuno che parte dalla Puglia per andare a vedere Olivia Dean a Milano il 22 Maggio? #fierarho #oliviadean x.com UK OFFICIAL CHARTS: Olivia Dean stabilisce un nuovo record della Official Chart per un'artista femminile britannica mentre Rein Me In con Sam Fender conquista la 10ª settimana al Numero 1 reddit Scaletta Olivia Dean a Fiera Milano Live, 22 maggio 2026Olivia Dean in concerto a Fiera Milano Live. Venerdì 22 maggio, l'unica data italiana del Tour 2026 di Olivia Dean. In attesa di pubblicare la setlist qui subito dopo il concerto, ecco come potrebbe p ... radiomusik.it