I Campionati Italiani Frecciarossa “Roma 2026” vivono oggi la sesta e ultima giornata dedicata agli Assoluti Olimpici. Alla Fiera di Roma spazio alla spada maschile e femminile a squadre, con le finali in programma dalle ore 19.30 alla Terrazza del Pincio, in diretta su Rai Sport. Una chiusura di grande fascino per una rassegna che ha già regalato spettacolo nelle prove individuali e nelle gare a squadre di fioretto e sciabola. Il programma della giornata prevede l’inizio delle prove di spada maschile e femminile di Serie A1 a partire dalle 9.00, con l’atto conclusivo in serata nella cornice del Pincio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roma 2026, ultimo atto degli Assoluti: la spada a squadre chiude al Pincio

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L espulsione dei re e la Repubblica

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