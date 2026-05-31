Nella serata al Pincio, la squadra italiana di fioretto ha ottenuto risultati significativi ai Campionati Assoluti Roma 2026. Un atleta ha conquistato il primo titolo nazionale, mentre un altro ha realizzato quattro vittorie consecutive. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete e atleti, con esiti che confermano la crescita del settore. La manifestazione si è svolta in un ambiente all'aperto, con pubblico presente per seguire le gare.

La Terrazza del Pincio ha fatto da scenario a una serata speciale per il fioretto italiano. Nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, Filippo Macchi e Alice Volpi hanno conquistato i titoli individuali, regalando spettacolo in una cornice unica, aperta dall’inno di Mameli cantato da Annalisa Minetti. Filippo Macchi ha firmato il suo primo scudetto assoluto, battendo in finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-17 in un derby tutto Fiamme Oro. Per il doppio argento olimpico di Parigi 2024 è un successo dal sapore particolare, arrivato davanti al pubblico romano e in una location definita da brividi dallo stesso atleta. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Assoluti Roma 2026, magia al Pincio: Macchi primo tricolore, Volpi cala il poker

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