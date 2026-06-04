Durante il 117° anniversario della Federazione Italiana Scherma, la notte al Pincio ha visto incoronare i nuovi campioni italiani di spada individuale. Due atleti si sono distinti, conquistando il titolo di assoluti e portando a casa il tricolore. La competizione si è svolta sotto l’occhio di appassionati e addetti ai lavori, con gare intense e finale decisa negli ultimi assalti. La serata ha celebrato la tradizione e il talento della scherma italiana.

Nel giorno del 117esimo anniversario della Federazione Italiana Scherma, fondata il 3 giugno 1909, la Terrazza del Pincio ha incoronato i nuovi campioni italiani di spada individuale. Ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026” hanno trionfato Valerio Cuomo e Alberta Santuccio, protagonisti di una serata suggestiva nel cuore della capitale, aperta anche da un’esibizione di scherma storica. Nella prova maschile Valerio Cuomo ha conquistato il suo secondo titolo italiano assoluto, tornando a vincere tre anni dopo il successo di La Spezia 2023. Lo spadista partenopeo della Fiamme Oro Roma ha superato in finale Alexandre Camargo della Roma Fencing con il punteggio di 15-12. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Assoluti Roma 2026, Cuomo e Santuccio re della spada: notte tricolore al Pincio

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