Roland Garros Vavassori e Errani trionfano al doppio misto | è il secondo anno di fila

A Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto per il secondo anno consecutivo. La coppia italiana ha battuto gli avversari in finale, confermando il loro successo dello scorso anno. La partita si è conclusa con la vittoria degli italiani, che hanno conquistato il titolo nel torneo parigino.

Doppio trionfo italiano ai Roland Garros, dove Sara Errani e Andrea Vavassori si riconfermano la coppia d'oro: è il secondo anno di fila che si aggiudicano il torneo Per il secondo anno di fila alRoland GarrosAndrea Vavassori e Sara Erranitrionfano al doppio misto. La coppia conquista il premio, il secondo dello Slam 2026, con un montepremi complessivo pari a 61.723.000 euro. In finale hanno battuto la coppia formata dal canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Dopo un avvio in salita, con gli avversari capaci di strappare subito il servizio e volare sul 4-0,Errani e Vavassori hanno progressivamente ritrovato ritmo e soluzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano al doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto a Roland Garros.

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