roland garros errani e vavassori trionfano al doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto a Roland Garros.

A Sara Errani e Andrea Vavassori riesce l'impresa di vincere per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina la coppia azzurra ha sconfitto in finale, al super tie-break, quella formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. Nella bacheca della 39enne di Massa Lombarda e del 31enne torinese figuravano già tre trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros lo scorso anno.. "Vivo ancora questo sogno che non finisce, è incredibile. Oggi è stata dura per noi, ma è pazzesco e troppo divertente giocare con Andrea il mio miglior amico - ha detto Errani - Sei troppo bravo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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