Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo di doppio misto a Roland Garros, battendo in finale sul centrale Philippe Chatrier. È il secondo anno consecutivo che la coppia italiana si aggiudica il trofeo nel torneo parigino. La vittoria conferma il loro successo nel torneo di doppio misto.

Il torneo di Parigi sorride a Sara Errani e Andrea Vavassori: sul centrale Philippe-Chatrier la coppia italiana ha ribadito il proprio predominio nel doppio misto aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva il titolo al Roland Garros. In finale i due azzurri hanno battuto la canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King per 4-6, 6-3, 10-4 al termine di un’ora e ventidue minuti di partita. Questa affermazione rafforza il ruolo di Errani e Vavassori tra le coppie di punta della specialità. Per il duo italiano si tratta del quarto Major conquistato insieme: dopo la prima vittoria parigina del 2025, sono seguite due vittorie consecutive agli US Open e ora la riconferma a Parigi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sportface.it - Roland Garros, Parigi è azzurra nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TENNIS ITALIANO NELLA STORIA: TRE AZZURRI AI QUARTI E UN SOGNO CHE CONTINUA

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo in un’ora di gioco.

"Infinita" Sara Errani: nuovo trionfo al Roland Garros. Insieme ad Andrea Vavassori è campionessa del doppio mistoSara Errani, 39 anni, ha vinto il doppio misto al Roland Garros insieme a Andrea Vavassori.

Temi più discussi: Crollo Sinner: Parigi diventa un incubo, l'azzurro è fuori dal Roland Garros; Roland Garros: magica Italia a Parigi, Cobolli e derby azzurro per sognare; Zverev è in missione a Parigi: doma Jodar in 3 set ed è in semifinale; Sara Errani e Andrea Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2026: le partite del 4 giugno · Tennis ATP e WTA.

Parigi parla sempre più italiano Oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi si giocano un posto in semifinale. E una certezza c’è già: un azzurro sarà tra i migliori quattro del Roland Garros Forza Azzurri #Tennis #RolandGarros #Cobolli #Berrettini x.com

Sinner è scoppiato, fuori dal roland garros !!!! reddit

Roland Garros, Errani e Vavassori nella storia: trionfano nel doppio misto e si confermano campioni!La coppia azzurra piega in rimonta il duo formato dalla canadese Dabrowski e lo statunitense King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un'ora e 20' di battaglia: bissato il trionfo del 2025 ... corrieredellosport.it

Cobolli-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Roland GarrosSarà derby azzurro al penultimo atto dello Slam di Parigi: in palio la finale sulla terra rossa francese, a cui prenderà parte uno dei due tennisti italiani ... tuttosport.com