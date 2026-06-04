Roland Garros Parigi è azzurra nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori

Da sportface.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo di doppio misto a Roland Garros, battendo in finale sul centrale Philippe Chatrier. È il secondo anno consecutivo che la coppia italiana si aggiudica il trofeo nel torneo parigino. La vittoria conferma il loro successo nel torneo di doppio misto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il torneo di Parigi sorride a Sara Errani e Andrea Vavassori: sul centrale Philippe-Chatrier la coppia italiana ha ribadito il proprio predominio nel doppio misto aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva il titolo al Roland Garros. In finale i due azzurri hanno battuto la canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King per 4-6, 6-3, 10-4 al termine di un’ora e ventidue minuti di partita. Questa affermazione rafforza il ruolo di Errani e Vavassori tra le coppie di punta della specialità. Per il duo italiano si tratta del quarto Major conquistato insieme: dopo la prima vittoria parigina del 2025, sono seguite due vittorie consecutive agli US Open e ora la riconferma a Parigi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

roland garros parigi 232 azzurra nel doppio misto con sara errani e andrea vavassori
© Sportface.it - Roland Garros, Parigi è azzurra nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TENNIS ITALIANO NELLA STORIA: TRE AZZURRI AI QUARTI E UN SOGNO CHE CONTINUA

Video TENNIS ITALIANO NELLA STORIA: TRE AZZURRI AI QUARTI E UN SOGNO CHE CONTINUA

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo in un’ora di gioco.

"Infinita" Sara Errani: nuovo trionfo al Roland Garros. Insieme ad Andrea Vavassori è campionessa del doppio mistoSara Errani, 39 anni, ha vinto il doppio misto al Roland Garros insieme a Andrea Vavassori.

Temi più discussi: Crollo Sinner: Parigi diventa un incubo, l'azzurro è fuori dal Roland Garros; Roland Garros: magica Italia a Parigi, Cobolli e derby azzurro per sognare; Zverev è in missione a Parigi: doma Jodar in 3 set ed è in semifinale; Sara Errani e Andrea Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2026: le partite del 4 giugno · Tennis ATP e WTA.

roland garros roland garros parigi èRoland Garros, Errani e Vavassori nella storia: trionfano nel doppio misto e si confermano campioni!La coppia azzurra piega in rimonta il duo formato dalla canadese Dabrowski e lo statunitense King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un'ora e 20' di battaglia: bissato il trionfo del 2025 ... corrieredellosport.it

roland garros roland garros parigi èCobolli-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Roland GarrosSarà derby azzurro al penultimo atto dello Slam di Parigi: in palio la finale sulla terra rossa francese, a cui prenderà parte uno dei due tennisti italiani ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web