Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo in un’ora di gioco. La coppia italiana ha superato il turno nel torneo del grande slam francese, avanzando così tra le migliori quattro coppie del tabellone. La partita si è conclusa con una vittoria netta, garantendo loro un posto tra le ultime quattro del torneo. La semifinale si giocherà nelle prossime giornate.

Basta un’ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Nelle semifinali di mercoledì 3 giugno gli azzurri affronteranno i vincenti del match tra KrawczykSkupski, coppia numero 4, e SiegemundRoger-Vasselin, che si sfideranno domani. Nel primo set gli azzurri nel secondo game finiscono sotto 30-40, ma annullano due palle break salvandosi al punto decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!

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