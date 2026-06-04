Infinita Sara Errani | nuovo trionfo al Roland Garros Insieme ad Andrea Vavassori è campionessa del doppio misto

Sara Errani, 39 anni, ha vinto il doppio misto al Roland Garros insieme a Andrea Vavassori. È il suo secondo titolo nello stesso torneo. La tennista di Ravenna ha conquistato il trofeo in coppia con Vavassori, confermando il successo già ottenuto in passato. La vittoria si aggiunge ai numerosi risultati positivi della giocatrice nel corso della carriera.

Trentanove anni e non sentirli: arriva un altro favoloso successo per la tennista ravennate Sara Errani che, in coppia con Andrea Vavassori vincono nuovamente il doppio misto del Roland Garros. Il duo azzurro si è imposta nel prestigioso torneo di Parigi battendo la coppia DabrowskiKing con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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