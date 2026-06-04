A Roland Garros, Matteo Berrettini si è ritirato durante il suo match contro Matteo Arnaldi. L’azzurro è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico, interrompendo la partita. Nonostante la sconfitta, il tennis italiano mantiene un buon livello di rappresentanza nel torneo. La competizione continua con altri giocatori italiani in corsa.

Non c’è pace per il nostro Matteo Berrettini: il nostro The Hammer (il martello) si arrende al connazionale Matteo Arnaldi, ma la bandiera del tennis italiano vola alto comunque. Sì, perché c’è un misto di orgoglio e commozione che resta impresso sulla terra rossa di Parigi. Al Roland Garros va in scena l’ennesimo capitolo dell’età dell’oro del tennis made in Italy, con il nome di Jannik Sinner stampato a caratteri cubitali. Una favola che unisce il dramma sportivo al trionfo di una generazione di fenomeni, a partire dal nostro Jannik Sinner costretto al resa proprio a Parigi dopo una lunga infilata di successi. Roland Garros, non c’è pace (e sfumano i sogni di gloria) per Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roland Garros oltre il ritiro lacrime e sangue di Berrettini: la Francia s’inchina al talento azzurro. E ora ci prende a modello

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Berrettini lacrime e ritiro, i muscoli fanno di nuovo crack, in semifinale approda Arnaldi

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#Cobolli SUPER! C'è moltissima vita oltre a Sinner. E un finalista al #RolandGarros oltre al doppio maschile e al doppio misto entrambi in semifinale. Non è poi andata così male al tennis italiano, alla fine. x.com

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