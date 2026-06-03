Nel match dei quarti di finale a Roland Garros, Matteo Arnaldi ha conquistato la qualificazione alle semifinali, mentre Matteo Berrettini si è ritirato a causa di un infortunio. La partita, inizialmente equilibrata, si è interrotta dopo meno di due set, lasciando il pubblico senza il confronto atteso tra i due italiani. Berrettini ha abbandonato il campo a causa di un problema fisico, mentre Arnaldi ha proseguito il suo cammino nel torneo.

Doveva essere una serata di festa per il tennis italiano ed invece il derby dei quarti di finale tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini non dura nemmeno due set. Purtroppo il romano è colpito ancora una volta da un infortunio che lo ha costretto al ritiro sul 7-5 5-2 in favore di Arnaldi dopo due ore di gioco. Sarà dunque il ligure ad affrontare Flavio Cobolli venerdì in un derby italiano che vale un posto per la finale dello Slam parigino. Il ritiro di Berrettini mette un po’ in secondo piano la vittoria di Arnaldi, che continua il suo sogno a Parigi. Il ligure è alla sua prima semifinale in uno Slam (anche Cobolli lo sarà) ed è virtualmente numero trentaquattro del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Un derby dall’esito amaro: Arnaldi in semifinale al Roland Garros, infortunio e ritiro per Berrettini

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