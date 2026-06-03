Matteo Berrettini si è ritirato durante la partita ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, uscendo dal campo in lacrime. La sua gara si è interrotta prima della conclusione, lasciando il suo avversario in vantaggio. Nel frattempo, Arnaldi ha raggiunto la semifinale del torneo, senza ulteriori dettagli sulla sua performance. La partita tra i due italiani ha rappresentato un momento di grande delusione per il pubblico presente.

Una batosta tremenda, l’epilogo peggiore di uno storico derby italiano ai quarti di finale del Roland Garros. Per via dell’ennesimo infortunio, Matteo Berrettini è costretto al ritiro in lacrime nel corso del secondo set. Il dolore alla coscia destra è troppo forte per continuare a giocare, anche dopo il medical time out. Così Matteo Arnaldi avanza in semifinale nello Slam di Parigi, per la prima volta in carriera: sarà lui a sfidare Flavio Cobolli in un altro storico derby italiano. Lui che questo traguardo se lo è costruito proprio riemergendo da un altro brutto infortunio. Arnaldi merita questo obiettivo, Berrettini non meritava di vederselo strappare in questo modo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dramma Berrettini: si ritira per infortunio, esce in lacrime. Arnaldi è in semifinale al Roland Garros

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