roland garros oggi le semifinali femminili in quattro a caccia del sogno del primo slam

Oggi si disputano le semifinali femminili a Roland Garros, con quattro giocatrici ancora in gara per vincere il primo titolo Slam. Il torneo femminile ha visto diverse sorprese e partite combattute, confermando l’imprevedibilità e il livello elevato delle giocatrici coinvolte. La competizione prosegue senza favoriti definitivi, con tutte le semifinaliste che cercano di raggiungere la finale e ottenere il trofeo.

Se il torneo maschile ha regalato sorprese e colpi di scena, quello femminile al Roland Garros non è stato da meno, visto che ci sarà anche tra le donne una nuova campionessa Slam. Oggi è il giorno delle semifinali con le seguenti sfide in programma: Mirra Andreeva contro Marta Kostyuk e Diana Shnaider contro Maja Chwalinska. Ad aprire il programma sarà Andreeva-Kostyuk, per tanti addetti ai lavori quasi una finale anticipata. Una sfida decisamente sentita, anche perchè si affrontano una tennista russa ed una ucraina, con tutti i risvolti extra campo. Andreeva è l’unica delle quattro ad aver già giocato una semifinale Slam (proprio a Parigi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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