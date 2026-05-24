Il tennista classe 2007 ha vinto il primo set contro Opelka durante la partita di Roland Garros 2026. La sfida si svolge sul campo principale del torneo, con il giovane che cerca il suo primo successo in uno Slam. La partita è in corso e si attende il prosieguo del match. La diretta prosegue con aggiornamenti sui punteggi e sui momenti salienti del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINÀ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale. Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki. Il sorteggio è stato benevolo, e davanti alla racchetta dell’azzurro ci sarà il gigante americano Opelka, che potrebbe essere anche il miglior avversario che a Cinà potesse capitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il classe 2007 a caccia del primo successo in uno Slam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVA CINÀ - OPELKA PRIMO TURNO ROLAND GARROS

Notizie e thread social correlati

LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: debutto nello Slam contro un big serverUn giocatore italiano ha esordito nel tabellone principale di Roland Garros 2026 affrontando un avversario statunitense.

Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFederico Cinà ha esordito al Roland Garros, affrontando Reilly Opelka sul Court 6.

Temi più discussi: LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: debutto nello Slam contro un big server; Live Federico Cinà - Reilly Opelka - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/05/2026; Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni antiche.

LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il classe 2007 a caccia del primo successo in uno SlamCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 ... oasport.it

Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingEsordio per Federico Cinà al Roland Garros, e più in generale negli Slam. Per il palermitano l'occasione è di quelle importanti, ed arriva sul Court 6 ... oasport.it