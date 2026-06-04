Roland Garros macchina da soldi | basta e avanza l' hospitality per pagare tutto il montepremi

I giocatori di Roland Garros hanno protestato contro la ripartizione dei ricavi del torneo, evidenziando che l’hospitality copre quasi tutto il montepremi. Sinner e Sabalenka sono tra gli atleti che hanno espresso disappunto, sottolineando di ricevere solo una minima parte dei guadagni generati dall’evento. La questione riguarda principalmente la distribuzione dei ricavi, con l’hospitality che contribuisce in modo sostanziale alle entrate complessive.

Al sesto piano dello stadio intitolato al mitico Philippe Chatrier, puoi sorseggiare un cocktail nell’esclusivo Sky Bar, con vista mozzafiato sul campo in terra rossa e audio live dal campo. È uno dei fiori all’occhiello della ricchissima offerta hospitality del Roland Garros: oltre 50 aree disseminate nell’impianto, tra lounge private e box a bordo campo, con il catering affidato a Potel et Chabot e le aziende che fanno a gara per esserci. Gli introiti di questa attività, rivolta ai clienti corporate che affittano una suite per anni o acquistano un pass giornaliero, ma anche agli appassionati facoltosi in cerca di un’esperienza premium, sono quelli cresciuti di più negli ultimi anni: dal 2021, quando sono state introdotte le sessioni serali, l’incremento è stato di quasi il 50%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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