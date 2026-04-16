Il torneo di Roland Garros 2026 si svolgerà dal 24 maggio al 7 giugno sulla terra rossa di Parigi, rappresentando il secondo Major della stagione tennistica. La manifestazione vedrà un montepremi record, con un incremento significativo rispetto alle edizioni precedenti. I giocatori in gara potranno aggiudicarsi premi più sostanziosi rispetto al passato, confermando l’importanza di questa competizione per la carriera e il patrimonio dei partecipanti.

Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo Slam della stagione, il torneo più importante sul mattone tritato dall’annata agonistica. Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre Jannik Sinner cercherà di alzare al cielo il trofeo per la prima volta in carriera, dopo aver perso la finale del 2025 in cui non ha sfruttato tre match-point consecutivi. Nella giornata odierna è stata annunciata una novità molto interessante da parte di Amélie Mauremo, direttrice del torneo, e Gilles Moretton, presidente della Federtennis francese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?

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