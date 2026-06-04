Roland Garros la semifinale Arnaldi-Cobolli sarà trasmessa in chiaro sul Nove

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in diretta sul canale Nove. La partita, tutta italiana, sarà visibile senza necessità di abbonamento. La trasmissione in chiaro permette a un pubblico più ampio di seguire l’incontro. La semifinale si svolgerà sui campi del torneo parigino.

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La semifinale tutta italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove. La partita, in programma a Parigi, andrà in onda in diretta alle ore 19, consentendo così a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente uno degli appuntamenti più importanti nella storia recente del tennis italiano. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente attraverso una nota ufficiale. Il ringraziamento di Binaghi Sulla decisione è intervenuto il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, che ha espresso apprezzamento per la scelta adottata da Eurosport. «Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano» ha dichiarato Binaghi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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