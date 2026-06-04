Warner Bros. Discovery sta valutando di trasmettere in chiaro la semifinale di Roland Garros tra due italiane. La partita, valida per la penultima fase del torneo, potrebbe essere visibile a tutti, anche senza abbonamento. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si sta lavorando per rendere accessibile l’evento. La semifinale si svolge nel rispetto delle normative sui diritti di trasmissione, con l’obiettivo di ampliare la visibilità del match.

Un derby italiano in una semifinale Slam è un evento straordinario. E proprio perché straordinario, Warner Bros. Discovery sta valutando di trasmettere l'incontro in chiaro: domani, con ogni probabilità, la sfida tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà visibile a tutti sul canale Nove. Warner Bros. Discovery detiene i diritti televisivi esclusivi del Roland Garros, in forza di un contratto valido fino al 2030. Le partite sono trasmesse a pagamento su Eurosport, distribuito sia attraverso le piattaforme streaming del gruppo (Hbo Max e Discovery+) sia tramite operatori terzi come Dazn, Timvision e Prime Video. Proprio con questi partner sarebbe in corso un confronto per ottenere il nulla osta alla trasmissione in chiaro dell'incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli-Arnaldi in chiaro in tv? La semifinale tutta italiana al Roland Garros verso il Nove

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La sfortuna di BERRETTINI e la bravura di ARNALDI e COBOLLI |

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