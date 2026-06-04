I due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, hanno raggiunto le semifinali di Roland Garros dopo aver vinto i rispettivi incontri nei quarti di finale. Cobolli ha ottenuto la vittoria nel pomeriggio, mentre Arnaldi si è qualificato in serata, superando il derby tra italiani. La presenza di entrambi in semifinale garantisce la partecipazione dell’Italia alla finale del torneo. Oggi, invece, si giocano gli incontri tra Errani e Vavassori.

AGI - La certezza è che l' Italia nella finale del Roland Garros ci sarà. Il verdetto è arrivato ieri pomeriggio dopo la vittoria di Flavio Cobolli, poi in serata a raggiungerlo ci ha pensato Matteo Arnaldi che è uscito vittorioso dal derby azzurro dei quarti di finale. Il sanremese ha approfittato del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini e ha conquistato la prima semifinale Slam della carriera. Problema all' adduttore sinistro per il tennista romano, fermatosi sullo score di 7-5 5-2 in favore del ligure, che è diventato così il 13esimo italiano nella storia ad entrare nei migliori quattro giocatori di un Major. Grande balzo in classifica per il 25enne azzurro, che a fine torneo tornerà abbondantemente in top 40 Atp, piazzandosi in 34esima posizione nel live ranking. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Roland Garros, il sogno di Arnaldi e Cobolli in semifinale. Oggi Errani-Vavassori giocano ...

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