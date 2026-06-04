Roland Garros il sogno di Arnaldi e Cobolli in semifinale Oggi Errani-Vavassori giocano
I due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, hanno raggiunto le semifinali di Roland Garros dopo aver vinto i rispettivi incontri nei quarti di finale. Cobolli ha ottenuto la vittoria nel pomeriggio, mentre Arnaldi si è qualificato in serata, superando il derby tra italiani. La presenza di entrambi in semifinale garantisce la partecipazione dell’Italia alla finale del torneo. Oggi, invece, si giocano gli incontri tra Errani e Vavassori.
AGI - La certezza è che l' Italia nella finale del Roland Garros ci sarà. Il verdetto è arrivato ieri pomeriggio dopo la vittoria di Flavio Cobolli, poi in serata a raggiungerlo ci ha pensato Matteo Arnaldi che è uscito vittorioso dal derby azzurro dei quarti di finale. Il sanremese ha approfittato del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini e ha conquistato la prima semifinale Slam della carriera. Problema all' adduttore sinistro per il tennista romano, fermatosi sullo score di 7-5 5-2 in favore del ligure, che è diventato così il 13esimo italiano nella storia ad entrare nei migliori quattro giocatori di un Major. Grande balzo in classifica per il 25enne azzurro, che a fine torneo tornerà abbondantemente in top 40 Atp, piazzandosi in 34esima posizione nel live ranking. 🔗 Leggi su Agi.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Berrettini, ritiro e lacrime: si ferma per infortunio. Arnaldi in semifinale a Parigi contro Cobolli
Notizie e thread social correlati
Roland Garros, derby triste: Berrettini s'infortuna e interrompe la gara. Arnaldi, il sogno continua: storica semifinale con CobolliNel secondo set del match dei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è ritirato a causa di un infortunio muscolare dopo un medical timeout.
Cobolli vola ai quarti, gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros. In campo oggi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvMatteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva.
Temi più discussi: Sinner crollo choc, 'senza energie' e sfuma il sogno Roland Garros; E ora, senza Sinner, chi vince il Roland Garros? Il borsino tra Zverev, Nole, il sogno di Cobolli e...; Jannik Sinner, l'infortunio spegne il sogno Roland Garros: Nessuno è un robot, non avevo più energie · Tennis; Il mistero di Sinner, un malore senza spiegazioni stronca il sogno Roland Garros.
Il sogno di Matteo Berrettini al Roland Garros si interrompe per un nuovo infortunio. Dall’altra parte della rete, però, Matteo Arnaldi trova le parole che colpiscono più del risultato. Non auguro a nessuno di finire così un torneo straordinario: un derby italiano d facebook
#RolandGarros, il sogno azzurro non si ferma: Flavio #Cobolli batte #AugerAliassime e va in semifinale #3giugno Segui tutti gli aggiornamenti qui rainews.it/maratona/2026/… x.com
Ho costruito il campo Philippe-Chatrier (Stadio Roland-Garros) con i Lego! Che ne pensi? reddit
Roland Garros, il sanremese Matteo Arnaldi in semifinale contro Flavio CobolliAltro ritiro di Berrettini per infortunio, mentre il romano ha battuto Auger-Aliassime in rimonta. Ci sarà un italiano nella finale del torneo ... ilsecoloxix.it
Roland Garros, le pagelle: Cobolli vince col cuore (8), Arnaldi solido (7,5). La sfortuna e il nuovo infortunio di Berrettini (0)Doveva essere il Roland Garros delle occasioni mancate per l'Italia dopo l'uscita di scena di Jannik Sinner. È diventato invece il ... msn.com