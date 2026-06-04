Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo conquistato l’anno precedente. La finale si è conclusa con la loro vittoria, portando a casa il secondo successo consecutivo nel torneo parigino. La partita si è svolta sotto un cielo azzurro, con i due atleti italiani che hanno prevalso sugli avversari in due set. In questa edizione, un altro italiano è in corsa per la finale nel singolare maschile.

Il cielo è già azzurro sopra Parigi. In attesa di un italiano finalista sicuro nel torneo del singolare maschile, la coppia mista composta da Sara Errani e Andrea Vavassori trionfa al Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un’ora e 20 minuti di gioco. È uno splendido bis nato in rimonta dopo la sconfitta del primo set, Sara e Andrea si confermano sul tetto del mondo in questa specialità sulla terra rossa mostrando, sempre di più, intelligenza tattica e colpi di qualità. Le parole dei vincitori. Nel corso della cerimonia di premiazione Sara Errani è visibilmente felice ed emozionata e ringrazia sentitamente il suo compagno di squadra: "Questo è un sogno ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Roland Garros, Errani-Vavassori campioni a Parigi: splendido bis per la coppia del doppio misto

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Errani - Vavassori campioni al Roland Garros nel doppio misto

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Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros, vincono nel doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto di nuovo nel doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo dello scorso anno.

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Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni al Roland Garros. La coppia azzurra ha difeso con successo il titolo del doppio misto conquistato lo scorso anno, superando in finale Gabriela Dabrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. x.com

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