Roland Garros Errani-Vavassori campioni a Parigi | splendido bis per la coppia del doppio misto

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo conquistato l’anno precedente. La finale si è conclusa con la loro vittoria, portando a casa il secondo successo consecutivo nel torneo parigino. La partita si è svolta sotto un cielo azzurro, con i due atleti italiani che hanno prevalso sugli avversari in due set. In questa edizione, un altro italiano è in corsa per la finale nel singolare maschile.

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Il cielo è già azzurro sopra Parigi. In attesa di un italiano finalista sicuro nel torneo del singolare maschile, la coppia mista composta da Sara Errani e Andrea Vavassori trionfa al Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un’ora e 20 minuti di gioco. È uno splendido bis nato in rimonta dopo la sconfitta del primo set, Sara e Andrea si confermano sul tetto del mondo in questa specialità sulla terra rossa mostrando, sempre di più, intelligenza tattica e colpi di qualità. Le parole dei vincitori. Nel corso della cerimonia di premiazione Sara Errani è visibilmente felice ed emozionata e ringrazia sentitamente il suo compagno di squadra: "Questo è un sogno ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Errani - Vavassori campioni al Roland Garros nel doppio misto

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