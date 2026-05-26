Al Roland Garros 2026, Errani e Vavassori scenderanno in campo come campioni in carica nel torneo di doppio misto. Il tabellone è stato appena annunciato, confermando la loro presenza e difendendo il titolo conquistato l’anno precedente. La competizione si svolgerà sulla terra battuta parigina, con le coppie che si preparano ad affrontare le sfide del torneo. La manifestazione è prevista per la seconda metà di maggio.

Svelato anche il tabellone di doppio misto al Roland Garros 2026. A difendere il titolo ci sono Sara Errani e Andrea Vavassori, che lo scorso anno hanno portato a casa due Slam su quattro (uno su format normale, questo, e l’altro con un format sul quale i dubbi restano più delle certezze, gli US Open). Per i due italiani, gli unici a essere iscritti nel misto in questa fattispecie, esordio contro l’australiana Ellen Perez, figura nota nel femminile sia per la forza in doppio che per la simpatia che lascia trasparire dai propri canali social, e il portoghese Francisco Cabral. Potenziale un secondo turno con l’americano Christian Harrison e l’ungherese Fanny Stollar, che se la vedono con i francesi Elsa Jacquemot e Moise Kouamé (il classe 2009 sul quale in Francia si punta parecchio). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in carica

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