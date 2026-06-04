Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto di nuovo nel doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo dello scorso anno. La coppia ha battuto gli avversari in due set e si è aggiudicata il trofeo per la seconda volta consecutiva nel torneo francese. La finale si è conclusa con un punteggio che ha sancito la vittoria chiara dei campioni. La vittoria segue il successo ottenuto nella passata edizione del torneo.

Errani e Vavassori trionfano al Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori sono nuovamente campioni nel doppio misto al Roland Garros, confermando il successo dello scorso anno nel torneo francese. Hanno battuto in ottanta minuti Gabriela Dabrowski ed Evan King. Se nel primo set si era imposta la coppia formata dalla canadese e dallo statunitense per 6-4, il secondo set lo hanno vinto i due italiani 6-3; poi, 10-4 nel super tiebreak. Hanno giocato il loro quarto Slam nella specialità, dopo Us Open 2024 e 2025 e Roland Garros 2025, vincendone tre. Se Errani non potrà ripetersi nel doppio femminile dopo essere uscita al secondo turno, Vavassori giocherà domani, in coppia con Bolelli, la semifinale del doppio maschile, a caccia di un posto in finale dopo aver vinto gli Internazionali di Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros, vincono nel doppio misto

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