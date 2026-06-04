Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo dello scorso anno. In finale hanno superato il duo composto da Gabriela Dabrowski ed Evan King con un punteggio di 4-6, 6-3 e 10-4 nel super tiebreak. Dopo la partita, Errani ha detto che Vavassori è il suo miglior amico e che è stato molto bello giocare insieme. Vavassori ha commentato che con Errani ha vissuto un viaggio bellissimo.

Parigi, 4 giugno 2026 – Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta, 4-6; 6-3; 10-4 (nel super tiebreak finale). Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 ed al Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026. Sono la prima coppia a sollevare al cielo per due anni di fila la Coupe Marcel Bernard a Parigi dopo il croato Ivan Dodig e la taiwanese Latisha Chan, campioni nel 2017 e nel 2018 proprio contro Dabrowski, all'epoca in coppia con Mate Pavic. Stavolta la canadese è stata la peggiore in campo e ha commesso molti errori da fondo campo dopo un primo set vinto sì per 6-4 ma dopo che lei e King erano stati avanti 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Sara: “Sei il mio miglior amico. Troppo bello giocare con te”. Andrea: “Con te un viaggio bellissimo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il torneo nel doppio misto per il secondo anno di fila!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo in un’ora di gioco.

Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros, vincono nel doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto di nuovo nel doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo dello scorso anno.

Temi più discussi: Sara Errani e Andrea Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2026: le partite del 4 giugno · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, misto: è ancora finale per Errani/Vavassori!; Roland Garros: doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale; Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto.

NUOVO TRIONFO AZZURRO AL ROLAND GARROS Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni nel doppio misto, bissano il successo dell'anno scorso sulla terra rossa di #Parigi. Complimenti ai nostri campioni, orgoglio del tennis italiano! x.com

Domani, Sara Errani e Andrea Vavassori cercano di diventare la prima coppia di doppio misto dell'era moderna a difendere con successo il loro titolo a Roland Garros reddit

Roland Garros, Errani e Vavassori nella storia: trionfano nel doppio misto e si confermano campioni!La coppia azzurra piega in rimonta il duo formato dalla canadese Dabrowski e lo statunitense King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un'ora e 20' di battaglia: bissato il trionfo del 2025 ... corrieredellosport.it

Roland Garros 2026, Errani e Vavassori conquistano il titolo nel doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori (AP Photo/Emma Da Silva) Sara Errani e Andrea Vavassori ... msn.com