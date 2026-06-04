Roland Garros Errani e Vavassori vincono il doppio misto Sara | Sei il mio miglior amico Troppo bello giocare con te Andrea | Con te un viaggio bellissimo

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo dello scorso anno. In finale hanno superato il duo composto da Gabriela Dabrowski ed Evan King con un punteggio di 4-6, 6-3 e 10-4 nel super tiebreak. Dopo la partita, Errani ha detto che Vavassori è il suo miglior amico e che è stato molto bello giocare insieme. Vavassori ha commentato che con Errani ha vissuto un viaggio bellissimo.

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Parigi, 4 giugno 2026 – Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta, 4-6; 6-3; 10-4 (nel super tiebreak finale). Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 ed al Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026. Sono la prima coppia a sollevare al cielo per due anni di fila la Coupe Marcel Bernard a Parigi dopo il croato Ivan Dodig e la taiwanese Latisha Chan, campioni nel 2017 e nel 2018 proprio contro Dabrowski, all'epoca in coppia con Mate Pavic. Stavolta la canadese è stata la peggiore in campo e ha commesso molti errori da fondo campo dopo un primo set vinto sì per 6-4 ma dopo che lei e King erano stati avanti 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Sara: “Sei il mio miglior amico. Troppo bello giocare con te”. Andrea: “Con te un viaggio bellissimo”
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Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il torneo nel doppio misto per il secondo anno di fila!

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