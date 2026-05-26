Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati posizionati come testa di serie numero 1 nel doppio misto di Roland Garros 2026. La coppia italiana occupa il primo posto nel tabellone del torneo di tennis su terra battuta. La competizione si svolgerà nel 2026, ma non sono stati ancora comunicati dettagli sui turni o avversari.

Sara Errani e Andrea Vavassori saranno la testa di serie numero 1 del doppio misto al Roland Garros 2026. I campioni in carica torneranno sulla terra rossa parigina per difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Il sorteggio del tabellone del doppio misto del Roland Garros mette subito sotto i riflettori la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri si presenteranno a Parigi da campioni in carica e da testa di serie numero uno, dopo aver conquistato nella passata stagione due titoli Slam nel doppio misto. Per l’Italia saranno gli unici rappresentanti iscritti nella specialità sul rosso francese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros 2026, Errani e Vavassori guidano il tabellone del doppio misto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOLELLI e VAVASSORI vincono a Miami: prima coppia italiana con un titolo Masters 1000!

Notizie e thread social correlati

Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in caricaAl Roland Garros 2026, Errani e Vavassori scenderanno in campo come campioni in carica nel torneo di doppio misto.

Leggi anche: Roland Garros 2026, il tabellone di doppio maschile: presenti Bolelli/Vavassori, Bellucci gioca con Marozsan

Temi più discussi: Il tabellone del Roland Garros 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile · Tennis WTA; Roland Garros: Paolini rinuncia al doppio, Errani con Tagger; Roland Garros: Paolini rinuncia al doppio, Errani con l'austriaca Tagger; Paolini-Errani, niente doppio al Roland Garros. La bolognese gioca con l’austriaca Lilli Tagger, 18enne amica di Sinner.

Rassegna stampa un po' così #DanieleAzzolini #RobertoBertellino #GianlucaStrocchi @tuttosport 24/05/2026 @rolandgarros #RolandGarros #Jannik #Sinner #Errani #Paolini x.com

Roland Garros 2026 Sorteggio Doppio Femminile reddit

Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in caricaSvelato anche il tabellone di doppio misto al Roland Garros 2026. A difendere il titolo ci sono Sara Errani e Andrea Vavassori, che lo scorso anno hanno ... oasport.it

Paolini ed Errani si separano: una gioca sola, l'altra in coppia con la 18enne TaggerJasmine sceglie solo il singolare e si giustifica: Non sono in condizione. Sara si unisce alla allieva austriaca della Schiavone ... tuttosport.com