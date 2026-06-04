Roland Garros Errani e Vavassori di nuovo campioni di doppio misto

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros. La finale si è conclusa con la loro vittoria, confermando il successo ottenuto in precedenza. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sulle avversarie. La coppia italiana si impone nuovamente in questa categoria del torneo francese. La vittoria rappresenta un risultato importante nel circuito di doppio misto.

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AGI - Parla ancora italiano il Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori  hanno vinto il torneo di doppio misto.  Il duo azzurro - accreditato della prima testa di serie del tabellone - ha battuto Gabriela Dabrowski  (canadese) ed Evan King (americano) 4-6 6-3 10-4 in un'ora e 22 minuti di gioco. Errani e Vavassori erano già detentori del titolo avendo vinto anche l'edizione del 2025  sull'accoppiata Usa Taylor Townsend ed Evan King 6-4 6-2. L'attenzione maggiore è ovviamente rivolta al singolare maschile: la certezza è che l' Italia nella finale dello Slam di Parigi ci sarà. Il verdetto è arrivato ieri pomeriggio dopo la vittoria di Flavio Cobolli, poi in serata a raggiungerlo ci ha pensato Matteo Arnaldi che è uscito vittorioso dal derby azzurro dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Agi.it

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Errani e Vavassori sono di nuovo in finale

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