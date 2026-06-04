Due coppie stanno disputando le semifinali di doppio a Roland Garros, con Errani e Vavassori che affrontano Dabrowski e King. Gli azzurri sono in corsa per raggiungere la finale e difendere il titolo vinto lo scorso anno. La partita è in corso e i giocatori sono impegnati nei rispettivi match. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’esito delle sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia composta dalla polacca Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, valido per la finale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli azzurri che cercano la seconda vittoria di fila nello Slam parigino. Il binomio made in Italy, per raggiungere l’atto conclusivo dell’ennesimo ottimo torneo della loro collaborazione, hanno superato 2-0 Perez e Cabral, 2-1 Stollar e Harrison, 2-0 Danilina e Tracy e, sempre 2-0, Siegemund e Roger-Vasselin. Per quanto riguarda i nostri avversari, hanno sconfitto 2-1 Zvonarova e Olivetti, 2-0 Khromacheva e Schnaitter, sfruttato il work over di Bucsa e Matos e vinto 2-1 con Muhammad e Mektic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri in finale per difendere il titolo!

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ERRANI/VAVASSORI, la finale back to back a Parigi è realtà I HIGHLIGHTS I ROLAND GARROS 2026

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Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Finale Roland Garros 2026: orario, programma, perché non c’é la diretta in chiaroSara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio misto a Roland Garros 2026.

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