Roland Garros Cobolli come Nadal | Uso la sua stessa doccia

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista italiano ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di Roland Garros, dopo aver vinto i quarti contro Felix Auger-Aliassime. In semifinale affronterà Matteo Arnaldi in un derby tutto italiano. Durante l’evento, ha dichiarato di usare la stessa doccia di Rafa Nadal, che ha raggiunto la finale in passato.

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli come Rafa Nadal al Roland Garros. Il tennista azzurro ha raggiunto, per la prima volta in carriera, la semifinale dello Slam di Parigi, battendo Felix Auger-Aliassime nei quarti e regalandosi il derby tutto azzurro con Matteo Arnaldi per un posto in finale. Tra i segreti di Cobolli c'è anche un riferimento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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