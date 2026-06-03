Nel torneo di Roland Garros, Cobolli ha vinto il secondo e il terzo set contro Auger-Aliassime, dopo aver perso il primo. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 in favore di Cobolli, che ora avanza ai quarti di finale. La giornata è stata significativa per il trio azzurro presente nel torneo.

Giornata memorabile, comunque andrà, per il trio azzurro che si è presentato ai quarti di finale del Roland Garros. A rompere il ghiaccio ci pensa Flavio Cobolli, impegnato contro il canadese Auger-Alissime per garantire il secondo azzurro nella semifinale della parte alta del tabellone. Tradotto, se vince lui l'Italia torna in finale a distanza di un anno (lo scorso toccò a Sinner, battuto da Alcaraz dopo aver avuto match point a favore) e dopo due derby fratricida: quello della semifinale - appunto - ma ancor prima quello di stasera tra Berrettini e Arnaldi. La partita Nel primo set Cobolli parte fortissimo e inizia con un break, ma il canadese lo restituisce subito e la gara torna sui binari dell'equilibrio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Roland Garros, Cobolli per la storia. Primo set ad Auger-Aliassime, poi sale in cattedra Cobolli: è 2-1

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Roland Garros, Cobolli per la storia. Primo set ad Auger-Aliassime, nel secondo sale in cattedra l'azzurro: 1-1Nel secondo set, il tennista italiano ha iniziato a dominare il match contro Auger-Aliassime, portandosi sul 1-1.

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