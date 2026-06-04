A Roland Garros, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano in un derby che potrebbe segnare una tappa importante per entrambi. Finora, i precedenti tra i due sono in parità, rendendo l’incontro ancora più interessante. I due tennisti si stanno preparando per una sfida che potrebbe definire il loro percorso nel torneo, con grande attenzione da parte di pubblico e addetti ai lavori.

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si preparano a vivere una delle partite più importanti della loro carriera. I due azzurri si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2026, in un derby che garantirà almeno un finalista nello Slam parigino. Un risultato storico, reso ancora più significativo dal fatto che il movimento italiano continui a brillare anche senza il suo numero uno, Jannik Sinner. Nei precedenti ATP il bilancio tra i due tennisti azzurri è in perfetta parità. Il primo incrocio reale al torneo di Umago 2023, quando Arnaldi si impose negli ottavi di finale con il punteggio di 6-3, 7-5. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros, Cobolli-Arnaldi vale la storia: precedenti in parità e derby tutto da vivere

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