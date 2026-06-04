Nel 2025, Cobolli e Arnaldi si sono affrontati nel secondo turno del Roland Garros. Ora, il tennis italiano si prepara a nuove partite importanti, con risultati che mostrano la crescita del movimento anche senza il presenza del suo giocatore più forte. La stagione sembra segnare un momento di svolta, con diversi atleti italiani che si stanno facendo spazio tra i protagonisti.

Il tennis italiano si prepara a vivere altre giornate destinate a riscriverne la storia ed il dato forse più interessante è che riesca in questa straordinaria serie di risultati che certificano la forza di un movimento anche senza il suo numero uno. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano al Roland Garros nella semifinale di domani, ma il confronto sulla terra francese non è una novità per i due azzurri. Il bilancio dei precedenti tra i due giocatori, per quanto concerne il circuito maggiore, è in perfetta parità. Il primo incrocio, leggermente più datato, risale agli ottavi di finale dell’edizione 2023 del torneo di Umago: in quell’occasione Matteo Arnaldi si era imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - I precedenti tra Cobolli e Arnaldi: nel 2025 si affrontarono al 2° turno del Roland Garros!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e ArnaldiTre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros, con vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo...

Leggi anche: Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner

Temi più discussi: Flavio Cobolli oggi al Roland Garros 2026 contro Felix Auger-Aliassime: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Auger-Aliassime lancia la sfida a Cobolli: I precedenti non contano, ma conosco il suo valore; Dove vedere Cobolli contro Auger-Aliassime al Roland Garros: l'orario e la diretta tv; Cobolli-Wu oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv.

Ci siamo! Sono finiti i match precedenti e tra pochissimo inizia la partita di #Cobolli contro Auger Aliassime. Tra pochissimo, in contemporanea, anche la semifinale del doppio misto di #Errani- #Vavassori. #RolandGarros x.com

Roland Garros QF: [10] F. Cobolli ha battuto [4] F. Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 reddit

Cobolli-Arnaldi: orario, dove vedere (in chiaro) tv e streaming, precedenti della semifinale del Roland GarrosUn italiano in finale a Parigi. Potrebbe essere il titolo di un nuovo film ma è la storia del Roland Garros 2026. Contro ogni pronostico, vista l'assenza improvvisa di ... ilmessaggero.it

Cobolli-Auger Aliassime, diretta Roland Garros: i quarti di finale in tempo reale, Flavio sognaL'azzurro è il primo degli italiani in gara a scendere in campo per proseguire la sua avventura nello Slam di Parigi ... tuttosport.com