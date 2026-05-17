Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro
Nella finale degli Internazionali d'Italia 2026, si affrontano le coppie formate da Simone Bolelli e Andrea Vavassori da un lato e Granollers e Zeballos dall’altro. L'incontro si terrà in una data specifica e l'orario è stato reso noto. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro, consentendo a chiunque di seguirla senza costi aggiuntivi. I precedenti tra le due coppie sono stati registrati in diversi tornei negli ultimi anni.
(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del tabellone di doppio maschile. La sfida tra BolelliVavassori e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sullo stesso argomento
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia...
Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo.
Domenica 17 Maggio Ore 14 Bolelli/Vavassori vs. Granollers/Zeballos Ore 17 Sinner vs. Ruud Ci aspetta una ''''''''discreta'''''''' giornata sul Centrale del Foro Italico. Siete pronti? #Sinner | #Bolelli | #Vavassori | #Ruud | #IBI26 facebook
Domani, domenica 17 maggio, Bolelli/Vavassori disputeranno la finale del doppio contro Granollers/Zeballos non prima delle ore 14:00. A seguire #Sinner sfiderà #Ruud alle ore 17:00. #RomaOpen x.com
LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida a due storici specialisti per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
Su che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it