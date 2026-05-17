Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Da periodicodaily.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale degli Internazionali d'Italia 2026, si affrontano le coppie formate da Simone Bolelli e Andrea Vavassori da un lato e Granollers e Zeballos dall’altro. L'incontro si terrà in una data specifica e l'orario è stato reso noto. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro, consentendo a chiunque di seguirla senza costi aggiuntivi. I precedenti tra le due coppie sono stati registrati in diversi tornei negli ultimi anni.

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(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del tabellone di doppio maschile.  La sfida tra BolelliVavassori e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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