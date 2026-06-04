Roland Garros Berrettini | Un altro ritiro sono stanco
Matteo Berrettini si è ritirato da un’altra partita a Roland Garros a causa di un problema fisico. Ha dichiarato di essere stanco di dover abbandonare il torneo. È il suo secondo ritiro in questa edizione del torneo. La sua condizione fisica continua a influenzare la partecipazione alle competizioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura dell’infortunio. La sua presenza in futuro resta incerta a causa delle ricadute.
(Adnkronos) – "Sono stufo di dovermi ritirare". Matteo Berrettini deve fare i conti ancora una volta con un problema fisico. Il trentenne romano è stato costretto ad abbandonare il match nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Voce bassa, delusione comprensibile: Berrettini risponde alle domande in sala stampa nella conferenza che chiude. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Berrettini SI RITIRA dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale
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