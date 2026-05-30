Roland Garros 2026 Berrettini vince con Comesana e conquista gli ottavi di finale | Stanco ma felice

Matteo Berrettini ha vinto il suo incontro agli ottavi di finale di Roland Garros 2026 contro Comesana. La partita, lunga e impegnativa, si è conclusa con la vittoria del tennista italiano. Berrettini ha dichiarato di sentirsi stanco ma felice al termine del match. La sfida si è sviluppata con scambi intensi e una prova di carattere, portando l’atleta alle fasi finali del torneo.

Parigi, 30 maggio 2026 – Una lunga partita di carattere e determinazione per Matteo Berrettini al Roland Garros 2026, che di cuore si prende gli ottavi di finale. Il tennista romano batte Francisco Comesana, in un match di cinque set impegnativi, che poi si è concluso con il risultato di 7-6 (3), 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 (15-13). Prosegue il cammino nel torneo francese Berrettini, che ora attende l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha vinto con Jannik Sinner, dopo che quest’ultimo ha accusato un forte malessere fisico in campo. “Sono stanco – ha detto Matteo al termine dell’incontro, come riporta supertennis.tv – ma così contento per questa vittoria che voglio subito ringraziare il mio team e un pubblico incredibile che mi ha sostenuto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Stoico Berrettini, vince una sfida incredibile contro Comesana al quinto set dopo 5 ore di match

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