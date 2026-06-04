Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si affrontano in semifinale a Roland Garros 2026, trasmessa in diretta su NOVE. È la prima volta che due italiani arrivano così avanti nel torneo parigino. La partita si gioca a Parigi, con i due giovani tennisti che cercano di conquistare un posto in finale. La sfida è molto attesa e seguita da appassionati italiani e internazionali.

Il tennis italiano scrive la storia a Parigi! Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfidano in una semifinale epica al Roland Garros 2026. Un derby azzurro imperdibile che garantisce all'Italia un posto in finale nello Slam più iconico sulla terra battuta. In questo video, tutti i dettagli su come seguire il match in diretta integrale. Non perdere nemmeno uno scambio di questa sfida generazionale tra due dei talenti più brillanti del nostro circuito. La tensione è alle stelle: chi riuscirà a conquistare il sogno della finale? Guarda la diretta domani alle 19:00 sul NOVE e in streaming su Discovery+ HBO Max! Iscriviti a Digital-News IT per rimanere sempre aggiornato sui grandi eventi sportivi e i diritti TV! Qual è il tuo pronostico per questo derby? Scrivilo qui sotto! Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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