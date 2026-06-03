Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026 dopo aver battuto un avversario nel match appena concluso. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso al giocatore di avanzare, segnando un passo importante nel torneo. Ora, in vista della semifinale, si attende di scoprire chi sarà il prossimo avversario, con un confronto che si terrà nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Partita importantissima per entrambi i giocatori, che arrivavano a questo torneo dopo un inizio di stagione non semplice. Sia Berrettini che Arnaldi hanno iniziato il Roland Garros fuori dalla top 100 a causa di una serie di infortuni rimediati negli scorsi mesi. 19.59 Per la seconda volta negli ultimi tre eventi del Grande Slam due italiani si affrontano nei quarti di finale. L’unico precedente è andato in scena agli US Open 2025 quando Jannik Sinner sconfisse Lorenzo Musetti per accedere alla semifinale dello Slam americano. 19.56 L’Italia è certa di avere un italiano in finale al Roland Garros per il secondo anno di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Cobolli in semifinale! Chi sarà l’avversario?

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[LIVE] Berrettini vs Arnaldi | QUARTERFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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