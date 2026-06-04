Roland Garros 2026 p 9 | Cobolli trascina l’Italia in finale!

Flavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassime e si è qualificato per la semifinale di Roland Garros 2026. La vittoria permette all’Italia di avere un altro rappresentante in questa fase del torneo. In semifinale, Cobolli affronterà un avversario italiano, in attesa di conoscere il quarto semifinalista tra Berrettini e Arnaldi. La partita è stata seguita in diretta da TennisMania, trasmessa sul canale OA Sport a partire dalle 19:45.

Meucci a Run2u: l’ingegnere della maratona ci racconta come si corre a 40 anni contro i migliori. Con una grande prestazione, Flavio Cobolli supera Felix Auger-Aliassime fa scattare il jackpot: lui vola in semifinale, dove ci sarà un altro derby azzurro aspettando il quarto tra Berrettini e Arnaldi!?? Ne parliamo in diretta a TennisMania sul canale OA Sport a partire dalle 19:45.?? Scrivete nei commenti: Cobolli può arrivare fino in fondo? Chi vincerà tra Berrettini e Arnaldi? #FlavioCobolli #Cobolli #AugerAliassime #Berrettini #Arnaldi #Tennis #TennisItaliano #ATP #OASport #TennisMania #Semifinale #Derby Nella prima semifinale del tabellone di singolare femminile del Roland Garros la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero otto,. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

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