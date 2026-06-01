Roland Garros 2026 l’Italia sogna con Cobolli Berrettini ed Arnaldi In palio i quarti di finale

Lunedì decisivo per l’Italia a Roland Garros 2026, con Cobolli, Berrettini e Arnaldi che cercano l’ingresso nei quarti di finale. I tre tennisti sono in campo per ottenere un risultato storico nello Slam parigino. La giornata potrebbe cambiare le sorti della spedizione azzurra nel torneo.

Sarà un lunedì decisamente importante per i colori azzurri al Roland Garros 2026. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi vanno a caccia di un clamoroso posto nei quarti di finale dello Slam parigino. Tre partite tutte alla portata degli azzurri, tre sfide assolutamente giocabili e che possono tenere in vita un sogno. Il primo a scendere in campo sarà Cobolli, che aprirà il programma sul Philippe Chatrier. Il tennista romano affronterà il sorprendente americano Zachary Svajda ed è sicuramente un’occasione probabilmente irripetibile per centrare i quarti di finale in uno Slam, un traguardo già raggiunto lo scorso anno a Wimbledon. Un torneo finora eccezionale quello del romano, che ha dimostrato anche di avere una condizione fisica davvero notevole e che non ha ancora concesso un set agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros: Flavio Cobolli, occasione d'oro per l'Italia.

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