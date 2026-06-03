Roland Garros | in finale c’è l’Italia Cobolli conquista la semifinale

Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, assicurando la presenza di un italiano in finale allo Slam di Parigi. Il giocatore ha superato gli avversari nelle fasi precedenti, portando a termine un percorso che lo ha portato fino al penultimo atto del torneo. La semifinale rappresenta un risultato storico per il tennis italiano in questa competizione.

Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros, e così è sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. L’azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 al mondo, in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4): ora aspetta di conoscere l’avversario della semifinale dalla sfida tutta azzurra, stasera, tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un 17enne lo umilia al Roland Garros, lui dà la colpa all’arbitra. Stangata per Vallejo: la frase che gli costa metà dei premi vinti Ai Mondiali più severi di sempre basta tempo perso, più Var e inferiorità numerica temporanea: le novità sulle regole per cambi e rimesse 🔗 Leggi su Open.online

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Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

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