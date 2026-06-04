Arnaldi-Cobolli al Roland Garros | semifinale italiana storica in diretta su NOVE

Al Roland Garros, si gioca la prima semifinale Slam tra due italiani, Arnaldi e Cobolli. La partita è trasmessa in diretta in chiaro su NOVE da Parigi.

Prima semifinale Slam tra italiani: Arnaldi sfida Cobolli al Roland Garros, in diretta in chiaro su NOVE da Parigi. La semifinale del doppio in diretta su SuperTennis TV La storica semifinale italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in chiaro su NOVE, venerdì 5 giugno in diretta da Parigi alle 19, con prepartita dalle 18e30.Non era mai accaduto che due tennisti italiani si affrontassero in semifinale in un torneo del Grand Slam. “Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su Nove un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si affrontano in semifinale a Roland Garros 2026, trasmessa in diretta su NOVE.

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