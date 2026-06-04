Roland Garros 2026 Errani-Vavassori trionfano nel doppio misto | Il sogno è ancora vivo

Da cdn.ilfaroonline.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros. La coppia italiana ha battuto gli avversari in finale, confermando il loro successo precedente e mantenendo vivo il sogno di una vittoria importante nel torneo. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per il tennis italiano in questa edizione del grande slam.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parigi, 4 giugno 2026 – Altro trionfo del tennis italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto conquistando il Roland Garros oggi, giovedì 4 giugno. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese, nel secondo Slam del 2026, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 e Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026. (Fonte Adnkronos) Errani e Vavassori, il trionfo dell’amicizia: “Il sogno è ancora vivo” – Fonte SuperTennisTv (supertennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il torneo nel doppio misto per il secondo anno di fila!

Video Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il torneo nel doppio misto per il secondo anno di fila!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano al doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto a Roland Garros.

Roland Garros 2026, Errani e Vavassori conquistano il titolo nel doppio mistoA Roland Garros 2026, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio misto.

Temi più discussi: Sara Errani e Andrea Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2026: le partite del 4 giugno · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, misto: è ancora finale per Errani/Vavassori!; Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto; Roland Garros: doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale.

roland garros roland garros 2026 erraniRoland Garros, Errani e Vavassori nella storia: trionfano nel doppio misto e si confermano campioni!PARIGI (FRANCIA) - Sara Errani e Andrea Vavassori nella storia: i due azzurri si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale trionfando, per il secondo anno di fila, al Roland Garros, second ... msn.com

roland garros roland garros 2026 erraniErrani-Vavassori ancora campioni al Roland Garros: trionfano nel doppio misto per il 2° anno di fila!La coppia azzurra ha alzato al cielo il suo quarto trofeo Major battendo la coppia Dabrowski-King in tre set ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web