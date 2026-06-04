Roland Garros 2026 Errani-Vavassori trionfano nel doppio misto | Il sogno è ancora vivo

Il 4 giugno 2026, a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros. La coppia italiana ha battuto gli avversari in finale, confermando il loro successo precedente e mantenendo vivo il sogno di una vittoria importante nel torneo. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per il tennis italiano in questa edizione del grande slam.

Parigi, 4 giugno 2026 – Altro trionfo del tennis italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto conquistando il Roland Garros oggi, giovedì 4 giugno. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese, nel secondo Slam del 2026, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 e Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026. (Fonte Adnkronos) Errani e Vavassori, il trionfo dell’amicizia: “Il sogno è ancora vivo” – Fonte SuperTennisTv (supertennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il torneo nel doppio misto per il secondo anno di fila!

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Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano al doppio mistoSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto a Roland Garros.

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Sara Errani ha vinto un torneo dello Slam nel 2012, nel 2013, nel 2014, nel 2024 nel 2025 e nel 2026. Fanno in totale dieci titoli (+ la vittoria ai Giochi olimpici di Parigi) distribuiti in 14 anni. Infinita. #RolandGarros x.com

Domani, Sara Errani e Andrea Vavassori cercano di diventare la prima coppia di doppio misto dell'era moderna a difendere con successo il loro titolo a Roland Garros reddit

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