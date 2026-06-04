Durante il torneo di Roland Garros 2026, le coppie ErraniVavassori e DabrowskiKing stanno disputando le partite di doppio misto. La gara è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina. I giocatori italiani cercano di confermare il titolo vinto l’anno precedente, mentre le altre coppie si confrontano sul campo. La competizione è in pieno svolgimento e i punti vengono giocati senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia composta dalla polacca Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, valido per la finale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli azzurri che cercano la seconda vittoria di fila nello Slam parigino. Il binomio made in Italy, per raggiungere l’atto conclusivo dell’ennesimo ottimo torneo della loro collaborazione, hanno superato 2-0 Perez e Cabral, 2-1 Stollar e Harrison, 2-0 Danilina e Tracy e, sempre 2-0, Siegemund e Roger-Vasselin. Per quanto riguarda i nostri avversari, hanno sconfitto 2-1 Zvonarova e Olivetti, 2-0 Khromacheva e Schnaitter, sfruttato il work over di Bucsa e Matos e vinto 2-1 con Muhammad e Mektic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri per confermare il titolo del doppio misto

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Roland Garros Final Preview: Errani/Vavassori vs King/Dabrowski Tactical Breakdown & Prediction

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