Dove vedere in tv Cobolli-Arnaldi Roland Garros 2026 | ufficiale l’orario! Programma canale streaming

Il 5 giugno, nella semifinale di Roland Garros 2026, si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sul Philippe Chatrier. L'incontro è previsto in serata e rappresenta il derby più importante nella storia del tennis italiano maschile in questa edizione del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e disponibile in streaming.

Appuntamento fissato nella serata di venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier per il derby più importante della storia del tennis italiano maschile, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2026. In palio per entrambi l’accesso alla prima finale Slam della carriera, contro uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il ceco Jakub Mensik. Gli organizzatori hanno optato dunque per la sessione serale, invertendo l’ordine che aveva visto giocare fino ai quarti di finale sempre un giorno prima la parte alta del tabellone. Si tratta del terzo confronto diretto ufficiale nel circuito maggiore tra il 24enne romano ed il 25enne ligure, con il bilancio che è attualmente in perfetta parità con un successo per parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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