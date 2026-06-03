Roland Garros Arnaldi e Cobolli in semifinale per la storia | È l’occasione della vita

In semifinale di Roland Garros, si affronteranno due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in un derby nazionale. La partita si terrà venerdì 5 giugno. Entrambi i giocatori hanno raggiunto questa fase del torneo e si preparano a sfidarsi per un posto in finale.

(Adnkronos) – Il campo ha dato il suo verdetto. Sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo, venerdì 5 giugno, saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Oggi il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ROLAND GARROS, Cobolli e ARNALDI in semifinale. Sfortuna BERRETTINI: ancora un INFORTUNIO

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